La frase oscena di Filippo Nardi al GF Vip. Dayane e Sonia inorridite

Continua a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip Filippo Nardi con le sue affermazioni che stanno scatenando non poche polemiche. Questa volta ha esagerato parlando di un gioco che ha lasciato inorridite sia Sonia Lorenzini che Dayane Mello, sedute in giardino con lui. Come mostrano alcune immagini riportate su Instagram da Giuseppe Porro, si parlava di un “gioco”, se così può essere definito, che avrebbe preso il nome di ‘Chi vuol essere fecondata?’.

Fonte: Mediaset

Le ragazze hanno provato più volte a manifestare il proprio dissenso. Anche se, inizialmente, stavano giocando tutti. Poi, però, Filippo Nardi ha insistito e le due l’hanno praticamente lasciato da solo sulla poltrona su cui era seduto in loro compagnia.

“Facciamo un gioco, ‘Chi vuol essere fecondata’, in cui una di voi rimane incinta e poi si deve scoprire chi è il padre” – queste le parole di Filippo all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

“Lei vuole avere un figlio” – dice Dayane rivolgendosi a Sonia. Quest’ultima, in risposta: “Sì, ma non così”, già evidentemente infastidita. “Direi che questa me la posso evitare”- cercando di concludere.

Ma Filippo non c sta e rincara la dose continuando a spiegare i dettagli del suo gioco agli altri. A quel punto le due ragazze visibilmente infastidite e imbarazzate da certe affermazioni vanno via lasciandolo da solo e intimandogli di smetterla.

Fonte: Mediaset

Ma non è finita qui perché poco più tardi è ancora Filippo a rendersi protagonista di un altro episodio grave. Erano in camera e Maria Teresa Ruta si era appisolata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli mentre si discuteva in stanza da letto. C’erano tante persone con loro, tra cui Filippo. E, anche in questo caso, fa uno scivolone assurdo. Vedendo Maria Teresa Ruta in quella posizione si è lasciato andare ad un affermazione su una pratica intima abbastanza volgare di cui preferiamo scivolare. Il popolo del web è insorto e ha chiesto la squalifica di Filippo nella prossima puntata.