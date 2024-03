“La mamma costretta ad intervenire” Chiara Ferragni e Fedez, è successo al compleanno di Vittoria: il retroscena choc

Chiara Ferragni e Fedez ancora nell’occhio del ciclone. Nel corso delle ultime ore, i nomi dell’imprenditrice digitale e del cantante sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un’indiscrezione che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sabato 23 marzo in un locale a Citylife si è svolto il compleanno di Vittoria, che ha festeggiato i suoi primi tre anni. Pochi giorni prima era stato il turno, invece, del fratello, che ha sei anni, invece.

Il ‘Corriere della Sera’, in un articolo firmato da Rossana Scardi, avrebbe riportato che i due ormai sempre più ex avrebbero avuto una lite così furibonda che Fedez non si sarebbe riuscito a calmarsi se non con l’intervento della mamma.

Se i social di entrambi i genitori hanno mostrato una bella festa a tema Pocoyo ed Elsa (ma anche Lino Banfi, a causa di un simpatico siparietto della tenerissima Vittoria di qualche tempo fa), non sono state tutte rose e fiori.

Alla festa è successo qualcosa che ha turbato un po’ tutti i presenti. Al compleanno di Vittoria c’erano anche i nonni, i genitori di Federico Lucia e Chiara Ferragni. E per fortuna, visto quello che è successo in seguito.

Perché Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto una lite? E perché è intervenuta la mamma di lui?

Il Corriere della Sera ha raccontato, infatti, che a fine festa Fedez e Chiara Ferragni avrebbero litigato in modo molto pesante. Alla fine della lite, lui se ne sarebbe andato per cercare di smaltire la rabbia.

Chiara Ferragni, Vittoria e Leone

A seguirlo mamma Tatiana (Annamaria Berrinzaghi), che ha cercato in tutti i modi di calmare il figlio. Nessuno, però, sa cosa si siano detti per scatenare tutto questo. I diretti interessati non hanno ancora commentato.