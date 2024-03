Fedez e Chiara Ferragni insieme per il compleanno di Vittoria, ma uno strano e bizzarro dettaglio ha catturato l’attenzione di tutti

Le foto della festa della piccola Vittoria: c'è un dettaglio che i fan più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme per il compleanno della piccola Vittoria. I due genitori, per un giorno, hanno messo da parte le liti e gli avvocati per trascorrere una giornata “quasi normale” con gli amici e i parenti e con la loro principessa.

Entrambi hanno pubblicato delle bellissime foto sui rispettivi canali social, mostrando Leone e Vittoria sempre di spalle. Indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, affermano che il noto rapper avrebbe diffidato la sua ormai quasi ex moglie dal mostrare i figli sui social. Sembrerebbe che Fedez voglia proteggerli in un momento così delicato, tra lo scandalo Balocco e la separazione.

La piccola Vittoria ha compiuto 3 anni e tutti si sono riuniti per festeggiarla con una festa a tema Pocoyo, un cartone animato amato da tutti i bambini. I fan dei Ferragnez sono stati contentissimi di rivederli di nuovo insieme, ma sembrerebbe che al loro rapporto, ormai, non vi sia alcun riparo.

Lo strano e bizzarro dettaglio sulla seconda torta per la festa della piccola Vittoria

C’è un altro dettaglio che i fan più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare. Erano due le torte esposte per festeggiare la figlia di Fedez e Chiara Ferragni. La prima a tema Pocoyo, colorata e fatta da ben tre piani. Poi la seconda a tema Frozen, ma con un particolare davvero bizzarro. Al posto del viso della principessa del ghiaccio, c’era una foto di Lino Banfi!

Per quale motivo? Perché l’attore e comico italiano si trovava sulla torta di Vittoria? Di sicuro si tratta di un divertente regalo di papà Fedez.

Nei video pubblicati sui social, più volte la bambina è stata ripresa mentre parla di Lino Banfi, anche se la piccola Ferragnez, come mostra il video riportato sopra, non ha ancora capito se sia suo amico oppure no!