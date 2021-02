La mamma di Andrea Zenga rompe il silenzio: “Rosalinda è morigerata..”

Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga, è l’unica che della famiglia ha tenuto un profilo basso. Tuttavia, ora, anche lei ha deciso di commentare la partecipazione del figlio al Grande Fratello Vip.

La donna, così come i fratelli di Andrea Zenga, è fiera del suo percorso seppur il concorrente è stato eliminato con una percentuale di voti schiacciante. Ovviamente, contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet non era facile rimanere.

E la relazione con Rosalinda Cannavò non sembra sia bastata a tenerlo in casa. Roberta Termali ha commentato questa nuova relazione dimostrandosi contenta dei ragazzi. La suocera sembra approvare l’attrice:

La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Sicuramente mio figlio avrà avuto modo di conoscerla bene, io non posso che essere contenta per lui, per entrambi.

Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, è stata nominata anche Alessandra Sgolastra, l’ex fidanzata di Andrea con la quale ha anche partecipato a Temptation Island. Tra i due sembra scorrere ancora buon sangue, e anche l’ex conduttrice commenta la vecchia relazione:

Ha fatto parte della vita di mio figlio per quattro anni ed è normale che sia stata importante per lui e per tutti noi.

Quello che ci si chiede ora è: quanto dureranno i due fuori dalla casa? Per il momento sembra che l’attrice non abbia dubbi e sia convinta di non voler più il suo ex fidanzato Giuliano. Ma chissà, gli equilibri cambiano da un momento all’altro.