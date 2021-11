Ti sei mai chiesto com’era la mamma di Diletta Leotta da giovane? Ci ha pensato la presentatrice sportiva a svelare com’era la donna quando più o meno aveva la sua età. E, sorpresa delle sorprese, tale madre tale figlia. Le due sembrano due gocce d’acqua tanto la somiglianza è tanta. Per la gioia di tutti i fan che hanno gradito questo contributo sui social.

Diletta Leotta in questo momento è in quarantena insieme al fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Ormai sono una coppia fissa e lui ha raccontato a Novella 2000 che è sempre molto attivo, ma con Diletta a casa la reclusione è più facile.

Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa.

La coppia è attiva sui social, ma anche in palestra e persino in cucina, come racconta il pugile. Proprio recentemente Diletta Leotta ha voluto stupire tutti i suoi fan sui social con uno scatto non suo.

Nell’immagine vintage si vede la sua mamma, una figura molto importante della sua vita. A vederle così sembrano davvero due gocce d’acqua. Si assomigliano molto.

La mamma di Diletta Leotta è uguale a lei

In molti hanno notato la somiglianza tra Diletta Leotta e Ofelia Castorina che non avevamo mai visto da giovane. Nella foto delle Storie della figlia siamo nel 1986, 34 anni fa.

Oggi Diletta Leotta è uguale alla sua mamma quando era giovane, anche se nello scatto pubblicato oggi è in costume di spalle su una barca a vela. Ma il fisico è quello!