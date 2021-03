Daniele Scardina torna a parlare di Diletta Leotta, non passa inosservata la frecciata

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Daniele Scardina ha toccato diversi argomenti, compresa la storia avuta con Diletta Leotta. King Toretto ne ha parlato giusto pochi istanti: preferisce focalizzarsi sulla sua vita e sulla sua carriera. Tuttavia, le parole del boxeur vanno dritte al punto. Sottolineando come la loro fosse una storia vera, sembra di scorgervi tra le righe una frecciata alla bionda siciliana.

I critici hanno più volte accusato Diletta e il suo attuale fidanzato, Can Yaman, di aver messo in piedi una farsa. Un teatrino ben architettato, volto unicamente a guadagnare ulteriore popolarità. In tanti definiscono la love story “di cartone”, fin troppo reclamizzata per nascondere la presunta poca sostanza.

Intervistato nell’ultima puntata dello show pomeridiano di Canale 5, Daniele Scardina non entra platealmente nel merito. Ha preferito rimarcare di voler bene alla Leotta e di rispettarla per la meravigliosa donna qual è.

Comunque lo stesso Scardina pare rientrare nel folto gruppo di coloro che dubitano fortemente sulla veridicità della storia tra la presentatrice e il protagonista di note soap opera. A lasciare basiti i detrattori le modalità di annuncio dell’idillio sentimentale. Le continue paparazzate, le soffiate giunte al momento giusto, i fotografi appostati nei luoghi da loro frequentati…

Tutto talmente impeccabile da insinuare il sospetto che sia artefatto. In particolare, ha alimentato la tesi delle malelingue l’immagine scattata al mare, da entrambi condivisa sui relativi canali Instagram. Una romantica istantanea che avrebbe dovuto suggellare la liaison ma scopertosi privo del romanticismo espressamente suggerito.

Con Can e Diletta immortalati in primo piano c’erano dei fotografi professionisti, probabilmente radunati per rendere tale momento eterno. E il “dietro le quinte” è decisamente meno suggestivo di quanto i diretti interessati avrebbero inteso far credere. Contro la love story si sono schierati pure navigati giornalisti della cronaca rosa, apparsi sulla medesima lunghezza d’onda.