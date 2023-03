La mamma di Fedez rompe il silenzio sui social: gli haters commentano

Dopo un periodo di silenzio sui social, qualche giorno fa, Fedez è tornato momentaneamente attivo sul suo profilo Instagram per dichiarare di star attraversando un periodo difficile. A rompere il silenzio in merito alla questione ci ha pensato anche sua mamma la quale ha scatenato l’ira degli haters. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, nel corso dell’ultimo periodo sui social non si fa altro che parlare di Fedez. Dopo il bacio scattato con Rosa Chemical e la lite con Chiara Ferragni sul palco del teatro Ariston, il rapper milanese è sparito completamente dai social. In un video postato di recente si è mostrato balbuziente e dalle poche immagini pubblicate sembra stare male.

Tuttavia, dopo alcuni giorni di silenzio, il diretto interessato ha deciso di fare luce sulla questione pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram:

Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto.

Alla luce delle numerose polemiche tra cui è finito suo figlio, Annamaria Berrinzaghi non ha potuto fare a meno di intervenire. Nel dettaglio, la mamma di Fedez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram il quale sembra essere riferito alle condizioni si salute di suo figlio. Queste sono state le sue parole:

Le dichiarazioni della manager hanno diviso il web. Infatti, alcuni hanno mostrato sostegno al cantante incoraggiandolo di tornare più forte di prima. Invece, altri hanno lanciato pensati accuse. Queste è il commento di un hater:

Cosa si deve invidiare a suo figlio, se non i soldi. Avete tirato su un ragazzo privo di educazione e incolto. Io ne ho tre, ma sono uno più educato dell’altro. Esiste il rispetto per gli altri e una morale che Federico non conosce, probabilmente per merito dei suoi genitori. Quindi, non fate le vittime.