Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, è la mamma di Fedez, che al figlio ricoverato per un tumore neuroendocrino al pancreas al San Raffaele di Milano, dove i medici lo hanno già ricoverato, riserva parole piene di amore e di incoraggiamento in un momento difficile. La donna definisce suo figlio come una roccia ed è cerca che saprà superare anche questa difficoltà.

Fonte foto da Instagram di fedez

Annamaria Berrinzaghi, mamma del rapper, conosciuta da tutti come Tatiana, ha rotto il silenzio dopo che il figlio ha dovuto subire un delicato intervento all’addome, dopo aver scoperto di avere un tumore neuroendocrino che ha colpito il pancreas.

Il giorno dopo l’operazione e dopo i post di Fedez che si mostra ai fan già in piedi dopo l’operazione, ma ancora ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, la sua mamma, sempre attraverso i social, ha deciso di inviare un messaggio di supporto e ringraziamento.

Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto.

Questo il messaggio che la donna ha voluto inviare al figlio e a coloro che in questi giorni si stanno prendendo cura di lui presso la struttura ospedaliera milanese che insieme alla moglie aveva sostenuto durante la prima ondata di pandemia da Covid-19.

Fonte foto da Instagram di fedez

Mamma di Fedez al figlio ricoverato: un messaggio nelle Stories e tutto il suo supporto nella lotta al cancro

Come ormai sappiamo, Fedez ha da poco scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Ha già subito l’asportazione della massa tumorale e di parte dell’organo e ora è in attesa di verdetto dei medici per capire come proseguiranno le cure.

Credit: fedez – Instagram