La mamma di Gianmaria Antinolfi l’abbiamo conosciuta durante l’edizione del Grande Fratello VIP, una donna elegante, bellissima e soprattutto molto innamorata di suo figlio.

Ora, Esmeralda, è tornata a parlare del successo di Gianmaria Antinolfi che ha deciso proprio di abbandonare il gioco per motivi lavorativi. La donna ha iniziato parlando della relazione che ha avuto con Belen Rodriguez che l’ha reso sicuramente famoso.

La mamma ha spiegato che il figlio ha voglia di costruire famiglia e di amare:

A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione.

Anche su Soleil Sorge ha espresso la sua opinione ed è stata molto onesta: “La sua ex Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità.“

Su Federica Calemme invece ha deciso di non sbilanciarsi troppo, è pronta però a conoscerla fuori dalla telecamere: “Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente.”

Esmeralda ha confessato di non essere mai stata troppo d’accordo rispetto alla partecipazione al reality show di suo figlio ma ha sempre sostenuto il ragazzo:

Francamente in famiglia non eravamo d’accordo con la sua partecipazione. Già l’anno scorso era stato contattato, ma aveva rifiutato. Quando la produzione è tornata alla carica, potendo incastrare i suoi impegni di lavoro, non ha voluto rinunciare per una seconda volta. Aveva quattro mesi di pausa e ha voluto vivere questa avventura. Ne era entusiasta. Gli ho solo detto che, una volta dentro, non bisognava uscirne male.