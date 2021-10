Gigi Hadid e Zayn Malik sono una delle coppie più amate del mondo. La modella e l’ex cantante degli One Direction sembravano molto affiatati, ad avere qualche dubbio su questa relazione sembra essere stata Yolanda Hadid.

La mamma della modella ha accusato il fidanzato della figlia di averla picchiata ed aggredita. A riportarlo il famoso sito inglese di gossip TMZ, la bomba lanciato sembra davvero destinata ad esplodere in fretta.

L’ex cantante degli One Direction, che da quando si è ritirato dal gruppo si è anche preso una pausa dalla musica, ha prontamente replicato alle accuse della suocera. Con un lungo post su Instagram il cantante ha smentito ogni cosa:

Come ormai sapete tutti, io sono una persona riservata e desidero creare uno spazio sicuro e privato in cui mia figlia possa crescere. Un luogo in cui le questioni familiari private non vengono date in pasto ai media di tutto il mondo, pronti da colpire e farci a pezzi. Nel tentativo di proteggere quello spazio per lei, ho accettato di non contestare le accuse derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia del mia compagna che è entrato a casa mentre il mio partner era via diverse settimane fa.