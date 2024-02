La mamma di Monia La Ferrera contro Massimiliano Verrese: “Ha finto di non sapere, screditando mia figlia”

La madre di Monia spunta sui social per difendere sua figlia, Monia La Ferrera. Definisce Massimiliano Varrese un bugiardo: "ha fatto finta di non sapere"

Monia La Ferrera è uscita dalla casa del Grande Fratello nella puntata del 30 gennaio del 2024. L’ex gieffina aveva riallacciato i rapporti con una sua ex fiamma, Massimiliano Varrese, con cui si sono scambiati un bacio nella casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, nelle puntante precedenti Alfonso Signori ha messo al corrente l’attore della presenza di un certo Giovanni nella vita di Monia. Massimiliano è apparso stupito da questa notizia, prendendosela con la donna e dicendo di non averlo mai informato di tale situazione. Nonostante Monia lo definisca solo un amico a Varrese insorgono dei dubbi e ci resta molto male.

Questo malessere di Massimiliano non viene visto di buon grado dagli altri concorrenti, che nella puntata successiva votano Monia alla nomination, in seguito alla quale verrà eliminata. Proprio a questo proposito interviene la madre di Monia, accusando Varrese dell’eliminazione di sua figlia e di aver mentito riguardo “la questione Giovanni”. Secondo la madre, Massimiliano era al corrente di tutto ed ha finto davanti ai telespettatori.

Non riesco a stare zitta davanti alle ingiustizie. Mi è dispiaciuto il comportamento di Massimiliano durante la puntata dove si è parlato dell’amico e ripeto amico di mia figlia. Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara fin dall’inizio. Lui ha mostrato agli inquilini dolore.. dolore che poi si è rivoltato in casa verso mia figlia.. vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima.

Secondo quanto dice la donna, anche i genitori di Massimiliano hanno inveito contro sua figlia:

Le accuse ingiuste da parte dei genitori di Massimiliano contro Monia quando da parte nostra e soprattutto di mia figlia c’è stato sempre il massimo rispetto e così continuerà ad esserci perché il rispetto è alla base dei nostri principi”. Poi ha concluso: “Vi prego quindi di vedere e di ricordarvi di Monia per quello perché ha fatto in casa e ricordatevi sempre come ho insegnato a mia figlia che la verità paga sempre e purtroppo a Monia questa volta la sua sincerità e purezza è costata! Sono fiera di lei.

In conclusione, secondo la madre di Monia, Massimiliano ha finto di essere dell’esistenza di Giovanni per apparire come una vittima agli occhi del pubblico. Ma, questa messa in scena è costata l’eliminazione di Monia, in quanto i concorrenti l’avevano votato solo perché aveva ferito l’attore.