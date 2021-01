Nicolò Zaniolo nel il gossip tra Madalina Ghenea e Sara Scaperotta: il gesto eclatante

Dal campo alle riviste di gossip, Nicolò Zaniolo ha definitivamente mollato il colpo. Il giovane calciatore della Roma, dopo il continuo chiacchiericcio sulla sua vita privata, ha deciso di lasciare Instagram.

Il giovane è infatti al centro delle polemiche dopo che la gravidanza della sua ex fidanzata è venuta a galla. Il ragazzo ha infatti ammesso di aver lasciato Sara Saperotta incinta, perché, a sua detta, non si sentiva pronto per un passo così importante.

Seppur Nicolò Zaniolo ha ammesso di assumersi ogni responsabilità di padre, a far discutere è il motivo della rottura. Sembrava infatti che la coppia fosse saltata per la nuova relazione del calciatore.

La nuova love story vedeva protagonista la modella e attrice rumena Madalina Ghenea che in queste ore però, ha deciso di smentire tutto mettendo di mezzo gli avvocati.

Il baby calciatore, provato dalla situazione, prima di scollegare l’account ha deciso di salutare i suoi fan con un breve messaggio. Che sia definitivo l’addio?

Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio… Nicolò Zaniolo.

È probabile che, non appena si calmeranno le acque, il ragazzo tornerà sui social. Tuttavia, il ritorno con Sara Scaperotta non sembra essere preso in considerazione. Stanno infatti venendo a galla molte verità.

La zia della giovane ragazza ha infatti raccontato che questa sarebbe la seconda gravidanza della giovane. La prima di comune accordo avevano deciso di abortire, ma ora sembrava essere voluta.

Al contrario, la mamma del calciatore, ha smentito che il ragazzo non si è assunto le sue responsabilità. A sua detta sarebbe la giovane ad averlo bloccato sui social e sul cellulare.