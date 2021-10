Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembrano siano stati due protagonisti di un fuoco di paglia. Alla fine tra i due la scintilla non sembra poi essere così scoccata, tuttavia c’è ancora qualcuno che non accetta questo rapporto.

Ora, la mamma della ex tronista, Valeria Pasciutti, è tornata all’attacco spiegando che non digerisce proprio il rapporto che si è creato tra i due gieffini.

Il motivo è principalmente da ricercare nelle parole di Gianmaria Antinolfi ad inizio percorso. Il ragazzo voleva tutti i costi provarci con qualcuno e ha preso di mira proprio la tronista.

La donna ha ricordato le parole pronunciate, anzi scritte, sui social qualche settimana fa dopo le insinuazioni dell’imprenditore partenopeo. Nelle sue storie Instagram sono comparsi questi messaggi.

Devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere li dentro. Mi piacerebbe vederti come sei, meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa. Fai vedere anche di più il tuo splendido viso