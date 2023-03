La condizione di Bruce Willis non è facile da gestire, per questo la moglie Emma è ricorsa all'aiuto di una specialista in demenza

Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, sta cercando di imparare il più possibile sulla demenza frontotemporale, grazie all’aiuto di una specialista.

Recentemente, la 44enne ha pubblicato una sua foto in compagnia di un’altra donna, sul suo profilo social. Ha voluto mostrare a tutti colei che sta aiutando Bruce Willis a vivere una vita dignitosa.

Sono grata per aver avuto l’opportunità di lavorare con @teepasnows_pac. Mi ha aiutato ad arricchire la mia cassetta degli attrezzi per la cura della demenza. È una leader amorevole, compassionevole e abile in questo spazio che si naviga con pura empatia. Lei è un dono.

La specialista ha subito risposto al suo elogio, sottolineando il modo fantastico in cui Emma si sta prendendo cura di suo marito, nonostante le condizioni dell’amato attore non siano facili da gestire.

Era stata la stessa donna, qualche settimana fa, a diffondere la terribile diagnosi che Bruce Willis aveva ricevuto: non si trattava di afasia, ma di demenza frontotemporale. Una malattia che attacca i lobi frontali e temporali del cervello. Questi si atrofizzano e il loro restringimento, porta a problemi di linguaggio, problemi emotivi, cambiamenti nella personalità, problemi muscolari e di deglutizione.

Bruce Willis sta ricevendo un affetto incredibile

Bruce Willis non riconosce più nessuno e spesso è aggressivo, come ha raccontato la sua mamma alle testate giornalistiche. Non è facile gestire la sua situazione, ma la sua straordinaria e allargata famiglia, sta facendo il possibile, affinché viva una vita degna il più a lungo possibile.

Purtroppo non potrà mai tornare a recitare, la sua passione più grande. I fan sono sconvolti dalla tremenda notizia, immaginarlo nel suo letto in quelle condizioni, non è affatto facile. L’affetto che sta ricevendo da tutto il mondo è incredibile. E come ha detto la moglie Emma, Bruce avrebbe usato la sua voce per aumentare la consapevolezza sulla demenza frontotemporale, che ad oggi non ha una cura. Ed è ciò che ha intenzione di fare anche lei.