Nelle scorse settimane, si era parlato di afasia, ma ora il mostro contro cui sta combattendo l’attore Bruce Willis ha un altro nome.

Un aggiornamento diffuso dalla stessa famiglia del vip. I medici gli hanno diagnosticato la demenza frontotemporale, meglio conosciuta come FTD.

Si tratta di una condizione che purtroppo non ha cura e che colpisce il lobo frontale e temporale del cervello ed influisce sul comportamento, la personalità e il linguaggio della persona che ne è affetta.

La notizia è dolorosa ma è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara. Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita molta più ricerca e consapevolezza.