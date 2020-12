Nuovo amore per la moglie di Pino Daniele, il suo nuovo fidanzato è un personaggio famoso

A seguito della morte di Pino Daniele, sua moglie Fabiola Sciabbarasi sembra aver incontrato di nuovo l’amore. Tuttavia, l’identità del suo nuovo fidanzato non è sconosciuta. I due sono stati paparazzati insieme l’anno scorso in un ristorante di Napoli. Lo riconoscete dalla foto? Scopriamo insieme chi è il nuovo compagno della donna.

Fabiola Sciabbarasi si è innamorata di nuovo. A seguito del profondo dolore che gli ha causato la scomparsa di suo marito Pino Daniele, adesso la donna sembra essere tornata a sorride. Il ragazzo fortunato è un personaggio famoso all’interno del mondo dello spettacolo. Si tratta di Luca Di Tolla, conosciuto per aver partecipato alle 12esima edizione del Grande Fratello.

Ormai è passato un anno da quando Fabiola Sciabbarasi è stata avvistata insieme al suo nuovo compagno, Luca di Tolla, in un ristorante a Napoli. I due, durante la cena, si scambiavano effusioni e dunque hanno lasciato intendere che tra loro stava nascendo una vera e propria relazione.

Fabiola Sciabbarasi ha sposato Pino Daniele negli anni 80, dopo che quest’ultimo aveva divorziato con la sua prima moglie Dorina Giangrande. Dal matrimonio, la modella e il cantautore napoletano hanno avuto tre figli: Sara, Sofia e Francesco. Poi, nell’anno 2015 è arrivata l’annuncio della separazione.

I due si erano già separati da un anno e mezzo ma solo allora Fabiola Sciabbarrasi confessò a tutti la fine della sua storia d’amore con queste parole:

L’ho amato perdutamente. La sua felicità era persino più importante della mia, gli ho dedicato tutto il mio tempo, ho creduto nella nostra coppia

Tuttavia, adesso l’ex modella sembra aver ritrovato di nuovo la felicità. Luca Di Tolla è originario di Eboli. Sebbene avesse ottenuto molta fama, ad oggi l’uomo ha deciso di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo. La sua professione è il nutrizionista e collabora anche con atleti molto famosi come per esempio Filippo Magnini e Manuel Bortuzzo. Ma c’è una cosa che in tanti hanno notato. La vedova di Pino Daniele, dopo essere stata paparazzata con il nuovo compagno nel 2019, ha tenuto la sua relazione lontana dai riflettori.