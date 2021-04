La nota attrice fa una denuncia sui social: “Una cosa veramente allucinante”

Giulia Elettra Gorietti in queste ultime ore ha condiviso sulla propria pagina Instagram un post di denuncia. Come raccontato, la nota attrice è stata protagonista di un episodio accaduto a Roma. Più precisamente, Giulia Elettra è stata minacciata da una tabaccaia della capitale per averle chiesto di indossare la mascherina.

L’attrice Giulia Elettra Gorietti in queste ultime ore ha pubblicato un post di denuncia in cui ha esposto la sua esperienza con una tabaccaia di Roma. Stando a quanto raccontato, la nota attrice si sarebbe recato in un tabaccaio e avrebbe poi chiesto alla proprietaria dell’attività di indossare la mascherina.

Continuando nel suo racconto, Giulia Elettra Gorietti afferma che alla sua richiesta, la tabaccaia avrebbe alzato la voce e minacciato la nota attrice. Ecco le parole di Giulia Elettra a riguardo:

La signora mi ha alzato le mani perché le ho chiesto di indossare la mascherina. Ho messo questo video perché se non la riprendevo, continuava ad alzarmi le mani e poi perché io voglio che si veda quello che c’è.

Continuando nella sua denuncia, la nota attrice Giulia Elettra Gorietti afferma:

Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria stia senza mascherina a ricevere la gente, sia lei che la madre che avrà avuto una settantina di anni e alzi le mani chiamando zoc**la o facendo minacce di morte. Una cosa veramente allucinante. Io sono senza parole.

Dopo aver fatto la denuncia sui social, l’attrice ha riferito di aver ricevuto messaggi da parte della donna che l’avrebbe minacciata, la quale ha smentito tutta la vicenda esposta da Giulia Elettra.

Ovviamente, non sono mancati messaggi di solidarietà per l’attrice, la quale ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato affetto e sostegno per questo brutto episodio in cui lei stessa è stata coinvolta.