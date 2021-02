La nota giornalista e inviata di guerra parla a cuore aperto della sua malattia e di come affronta le sfide

Francesca Mannocchi, la nota giornalista e inviata di guerra, si mette a nudo e racconta a Oggi è un altro giorno come è avvenuta la diagnosi della sua malattia, la sclerosi multipla. Un’intervista che ha fatto molto emozionare la padrona di casa, Serena Bortone la quale dichiara di provare per la donna una profonda ammirazione.

La giornalista racconta di aver scoperto la malattia 6 mesi dopo la nascita del figlio, 4 anni fa. Un giorno, all’improvviso, ha iniziato a percepire che un lato del suo corpo aveva perso sensibilità. Sensazione che nel tempo si è prolungata fino a comprendere che c’era qualcosa che non andava.

E con queste parole la giornalista Francesca Mannocchi si esprime riguardo la malattia:

La sclerosi multipla può essere asintomatica e come me ci sono migliaia di persone che ogni anno si ammalano, soprattutto donne. Non sai cosa ti accadrà ma ci sono due aspetti difficili da accettare. Il primo aspetto è che è una malattia autoimmune, il corpo si danneggia da sé e non si conoscono ancora le cause. Poi è la malattia dell’imprevedibilità.

Tra le paure più grandi per la donna, sicuramente quella per suo figlio e per la sua reazioni di poter vedere sua mamma su una sedia a rotelle. Queste sono state le parole della giornalista e inviata di guerra:

Non so se ne sarò capace ma vorrei che mio figlio vivesse questa cosa come parte della nostra vita. Era meglio se non succedeva ma c’è […] Non dirò mai che la malattia è un’opportunità ma è uno strumento che mi fa fare molte domande: ‘Che donna voglio essere domani? Che figlia sono stata? Hai avuto la pretesa di avere tutto sotto controllo?’

Le parole della donna hanno fatto molto emozionare la padrona di casa Serena Bortone che prova una profonda ammirazione per la giornalista che considera come una donna piena di coraggio, e con la situazione che sta affrontando l’ammira ancora di più.