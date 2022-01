La nota influencer che vendeva peti in barattolo ricoverata in ospedale d’urgenza: “Pensavo di morire”

Per chi ancora non ha avuto modo di conoscerla, la protagonista del nostro articolo Stephanie Matto, un’influencer che da parecchio tempo sta facendo molto parlare di sé. Il motivo? La giovane è riuscita a guadagnare 200 mila dollari vendendo i suoi peti in alcuni barattoli. In questi giorni la nota influencer è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

In queste ultime ore non si placa il gossip attorno all’influencer del momento, Stephanie Matto. La nota influencer, infatti, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori al petto, tanto che inizialmente si pensava ad un attacco di cuore.

Dopo aver eseguito sulla giovane tutta una serie di esami, i medici sono giunti a conclusione che la causa del ricovero di Stephanie è stata dovuto alla drastica dieta intrapresa dall’influencer. In particolar modo, infatti, la dieta seguita da Stephanie comprendeva fagioli, uova e frullati che inducono gas.

Queste sono state le parole della nota influencer riguardo il ricovero d’urgenza in ospedale che ha subìto:

Pensavo di avere un ictus e che questi fossero i miei ultimi momenti. Stavo esagerando. Ricordo che in un giorno ho mangiato circa tre frullati proteici e un’enorme ciotola di zuppa di fagioli neri.

Attualmente Stephanie Matto può vantare sulla sua pagina Instagram 280 mila followers, oltre che un guadagno facile. Dopo questo brutto incidente, tutti i suoi fan si chiedono se l’influencer continuerà a vendere i suoi peti nei barattoli quando si sarà ripresa del tutto. Staremo a vedere: non ci resta che aspettare i prossimo giorni per scoprire se Stephanie continuerà questa pratica.