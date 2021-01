La nota modella e attrice è in dolce attesa del secondo bebè. Svelati tutti i particolari: “Questa volta arriva…”

Laura Barriales diventerà mamma per la seconda volta: tutti i particolari in un post su Instagram

La nota modella, attrice e presentatrice Laura Barriales è in dolce attesa. La notizia è trapelata proprio dal suo profilo Instragram, attraverso il quale ha svelato anche il sesso del suo bebè. Ha accompagnato le sue parole, con una dolce foto in compagnia della sua prima figlia e ha mostrato il pancino in bella vista:

Poco più di due anni fa, ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare. E sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza. E questa volta arriva il maschietto. IT’S A BOY!

Laura Barriales oggi vive a Lugano, nella Svizzera del sud, con la piccola Melania e il marito, l’imprenditore Fabio Cattaneo. La coppia si è sposata in segreto nel 2017.

La carriera di Laura Barriales

Laura Barriales è un’attrice, modella e presentatrice spagnola naturalizzata italiana. È nata a Leòn, il 18 settembre del 1982. La sua carriera è iniziata come modella, dopo essere apparsa in diverse pubblicità di biancheria intima.

Nel 2006, è entrata a far parte del mondo televisivo, come valletta del presentatore Carlo Conti, per poi diventare lei stessa presentatrice di un programma tv: CD Live Estate su Rai 2.

Nel 2007, ha partecipato allo show Buona la prima, interpretando la vicina di Ale e Franz. Negli anni successivi, Laura ha continuato a lavorare in televisione conducendo programmi tv e recitando in fiction di Rai 1 e Rai 2.

La sua ultima apparizione, risale al 2018, quando ha partecipato a Celebrity MasterChef Italia su Saky Uno.

Oggi la modella e conduttrice ha scelto la vita da moglie e mamma e presto stringerà tra le sue braccia, un altro bebè. Già madre di una bellissima bambina, Laura Barriales è in attesa di un maschietto!