La notizia dell’arrivo di un bebè per il noto calciatore è ormai ovunque. Ma davvero ha cacciato la sua ex incinta? A parlare, questa volta, è la madre

A lanciare lo scoop, qualche giorno fa, ci aveva pensato il settimanale Oggi. Sara Scaperrotta, da poco ex fidanzata del noto calciatore Roma, Nicolò Zaniolo, aspetta un figlio dal centrocampista. Il pomeriggio stesso, il calciatore aveva dichiarato pubblicamente che, sebbene già impegnato in un’altra relazione, si prenderà tutte le responsabilità da padre.

Sarebbe preferibile, soprattutto per i calciatori, che le faccende private delle loro vite rimangano sempre fuori dal campo e non intacchino minimamente la loro concentrazione sul loro lavoro. Zaniolo, però, questo non è riuscito ad evitarlo.

Subito dopo la notizia della gravidanza della sua ex, Nicolò ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport. Ha spiegato come e perché è finita la loro relazione, ma che comunque sarà pronto a prendersi tutte le responsabilità da padre. La sua intenzione era quella, appunto, di smorzare tutte le voci di gossip che hanno iniziato a girare intorno al suo nome.

Credit video: JupiterOriny1 – YouTube

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Poche ore dopo, la zia di Sara ha rilasciato un’altra intervista nella quale raccontava di quanto Nicolò abbia trattato male sua nipote. La donna ha detto ai giornalisti che Zaniolo e la sua famiglia non hanno mai accolto davvero Sara, e che addirittura l’hanno cacciata via quando si è saputo che fosse incinta.

La replica della mamma di Nicolò Zaniolo

Ieri è arrivata la contro risposta di Francesca Costa, la giovane mamma di Nicolò Zaniolo. Intervistata da Radio Radio, la donna ha detto:

Abbiamo sempre trattato Sara come una figlia, io in primis. Non è stata mai cacciata di casa e vorrei che lei venisse da noi a dirci in faccia che l’abbiamo trattata in questo modo.

La signora Costa ha poi raccontato che Nicolò li ha chiamati disperato, poiché aveva scoperto della gravidanza di Sara proprio nei giorni in cui si era accorto che non l’amava più. Così, lei e suo marito si sono precipitati a Roma.

Francesca Costa ha concluso sottolineando che non approva affatto l’attuale relazione di suo figlio con Madalina Ghenea e che, quando tutto questo clamore si placherà, si cercherà di far pace con Sara, per il bene del bambino.

L’interesse, suo come di suo figlio, è quello che Nicolò recuperi in fretta dall’infortunio al ginocchio, e che torni in campo il prima possibile.