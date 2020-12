Nicolo Zaniolo e la gravidanza della sua ex fidanzata: “Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità”

È stato il settimanale Oggi a lanciare lo scoop, qualche giorno fa, riguardante una presunta gravidanza di Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata del gioiellino della Roma, Nicolò Zaniolo. A confermare il tutto e a cercare di smorzare le voci di gossip veleggiate sul suo nome, ci ha pensato il diretto interessato, che ha dichiarato di essere intenzionato a prendersi tutte le responsabilità di padre.

Credit: nicolozaniolo – Instagram

La storia tra Sara e Nicolò, come dichiarato dallo stesso calciatore, è finita da un po’ di tempo. Tanto che è già qualche periodo che lo stesso giocatore ha iniziato una nuova relazione con la modella 32enne Madalina Ghenea.

Credit video: LE NOTIZIE DEL GIORNO – YouTube

Dopo la fine della relazione, però, la giovane ha comunicato al calciatore di essere incinta. L’indiscrezione è arrivata all’attenzione del settimanale Oggi, che non si è trattenuto nel pubblicarla. Zaniolo, a questo punto, ha deciso di fare quanta più chiarezza possibile, con l’intento di smorzare tutte le voci. Intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ha detto:

La storia con Sara è ormai finita da qualche tempo. Vivendo insieme ci siamo accorti che c’erano delle cose che non andavano bene e che non erano compatibili con la mia vita da professionista. Non nego affatto che, a volte, abbiamo sognato una vita e una famiglia insieme, ma poi le cose sono andate diversamente.

Nicolo Zaniolo e le responsabilità

Credit: nicolozaniolo – Instagram

Nel corso dell’intervista, Nicolò Zaniolo ha raccontato di come si sono evolute le cose dal momento in cui Sara gli ha comunicato di aspettare un bambino. Il calciatore, ha detto di essere stato onesto con lei fin dall’inizio. Le ha detto che non si sentiva affatto pronto per un impegno del genere, soprattutto perché ormai i due non stavano più insieme.

Nonostante questo, conferma Zaniolo, Sara ha deciso comunque di proseguire e si è detta intenzionata a portare a termine la gravidanza. Tenendo conto di questa decisione della ragazza, Nicolò ha dichiarato pubblicamente di rispettare la sua scelta e di essere intenzionato a prendersi tutte le responsabilità da padre.

Credit: nicolozaniolo – Instagram

A conclusione dell’intervista con il quotidiano sportivo, il calciatore della Roma si è detto speranzoso sul termine di ogni voce e polemica a riguardo. La sua intenzione, ora, è quella di concentrarsi esclusivamente sul suo ritorno in campo dal grave infortunio.