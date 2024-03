La nuova casa di Fedez, dove vive il cantante dopo la separazione: le immagini

Fedez ha recentemente compiuto un passo significativo nella sua vita, che ha suscitato un interesse intenso e ampio nell’opinione pubblica. La decisione di lasciare l’appartamento che un tempo condivideva con Chiara Ferragni e i loro amati figli ha alimentato una serie di discussioni e speculazioni sulla natura attuale della loro relazione. Il rapper ha optato per un cambiamento radicale, decidendo di trasferirsi in un nuovo e elegante attico situato nel vivace quartiere dei Navigli a Milano.

Questa dimora, un rifugio privato al quarto piano di un edificio in mattoni rossi, è diventata oggetto di grande curiosità. Il settimanale “Diva e Donna” che ha recentemente pubblicato una serie di immagini esclusive dell’appartamento visto dall’esterno.

ll cantante è stato fotografato fuori dall’edificio, mentre era in compagnia della sua fedele assistente Eleonora, la quale lo ha anche accompagnato a Miami. Fedez sembra mantenere la calma e la riservatezza, nonostante l’attenzione mediatica che circonda la sua vita privata. Il suo volto si illumina di gioia quando suo padre, Franco Lucia, arriva con i loro amati figli, Leone e Vittoria, portando con sé un po’ di allegria nel nuovo spazio abitativo.

Nel frattempo, Chiara Ferragni continua a risiedere nell’appartamento di CityLife, preservando in qualche modo la continuità nella vita familiare nonostante la separazione con Fedez. Tuttavia, il rapper sembra nutrire ancora la speranza di una riconciliazione, come dimostra un recente frammento della canzone sua e di J-Ax che ha pubblicato nella sua Instagram story qualche giorno fa.

Come sottofondo dell’immagine pubblicata si ascoltano le seguenti parole: “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Ovviamente i fan hanno interpretato tutto questo come un segno della sua volontà di riunirsi con sua amata moglie e di ricostruire la loro relazione.