Sono tutti in grande ansia ed apprensione per le condizioni di Fedez, che si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli dallo scorso giovedì. Con lui c’è la moglie Chiara Ferragni ed anche i suoi genitori vanno a trovarlo, anche perché ha avuto una seconda emorragia.

Il noto rapper italiano si trova in nosocomio da circa una settimana. I medici sono molto ottimisti per la situazione, ma ovviamente ha bisogno di cure e controllo costante.

Fedez ha avuto un malore lo scorso giovedì, mentre era in aeroporto. Doveva andare a Los Angeles, probabilmente per lavoro, ma ha avuto un malore improvviso, mentre era con il suo team.

Da qui la chiamata ad un’ambulanza e poi il trasporto in ospedale. I medici lo hanno sottoposto da subito ai controlli di routine ed hanno scoperto che aveva due ulcere ed una emorragia in corso. Per questo lo hanno dovuto portare in sala operatoria.

Nella giornata di domenica è venuta anche fuori la notizia di una seconda emorragia. Ha avuto bisogno di una nuova trasfusione, ma sia lui che sua moglie ancora non dicono nulla sulla situazione.

Le dichiarazioni della madre di Fedez

I genitori Franco Lucia ed Annamaria Berrinzaghi sono stati fermati proprio fuori l’ospedale, dove il figlio si trova ricoverato. Il padre ha detto che devono essere forti e che sta un po’ meglio.

Dopo di lui anche la madre ha voluto dire qualcosa. La donna ai giornalista ha dichiarato: “Sta un po’ meglio, così e così!”

CREDIT: INSTAGRAM

Fedez il giorno dopo il suo ricovero, ha detto che in realtà stava meglio e ci ha anche tenuto a ringraziare i medici perché gli hanno salvato la vita.

Da ciò che è emerso le due ulcere sono uscite proprio nella zona in cui circa un anno e mezzo fa, ha subito un intervento per un brutto male. Il dottore ha spiegato che è una condizione rara, ma che potrebbe accadere di nuovo.