Il matrimonio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è ufficialmente giunto al capolinea. I due hanno provato a lungo a far funzionare la cosa, ma questa estate hanno messo fine al loro amore.

La cantante non ha mai fatto mistero del dolore provato alla fine della relazione. Anna Tatangelo, a Silvia Toffanin, ha raccontato di come ha appreso la gravidanza della nuova fidanzata dell’ex compagno, Denise Esposito.

Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli.

Anche la sorella di Anna ha parlato dello shock avuto a fine relazione. La ragazza ha dato al colpa al lavoro.

Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra.