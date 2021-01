Chiara Ferragni ha pubblicato sui social le immagini della nuova ecografia della sua bambina. Immagini che arrivano a distanza di una sola settimana dalle ultime. Perché la nota influencer ha fatto un altro controllo? Pochi giorni fa, la fashion blogger più seguita al mondo è caduta durante una passeggiata.

Chiara si è subito preoccupata per la piccola nella sua pancia, un primo pensiero che avrebbe travolto qualunque futura mamma. Così ha deciso di andare dal ginecologo per un’ecografia di controllo.

Dopo la visita, l’ifluencer ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La piccola sta benissimo. Non solo, ha anche voluto regalare una nuova emozione alla sua mamma.

La Ferragni ha mostrato su Instagram, un’ecografia mentre la bambina sorride. Eccola qui:

In un secondo post, Chiara Ferragni a messo a confronto l’ecografia della futura Ferragnez, con quella del suo fratellino Leone:

Chiara Ferragni e Fedez non svelano il nome

Sin dalla scoperta del test positivo e dopo aver fatto dare la notizia dal piccolo Leone, Chiara ha tenuto aggiornati i suoi Follower passo passo. Ma c’è una cosa che lei e Fedez hanno deciso di tenere segreta: il nome della futura nascitura.

I fan sono ansiosi di scoprire come di chiamerà la sorellina di Leone, ma la coppia continua a tenere duro e a non cedere alle numerose richieste. Di sicuro, sarà un nome originale come quello di Leone!

Le differenze tra le due gravidanze

Attraverso alcune storie su Instagram, l’influencer ha voluto raccontare le differenze tra questa gravidanza e quella del suo primo figlio. Chiara ha confessato di non aver mai sofferto di nausea, ma questa volta la stanchezza si è fatta sentire molto di più.

La cosa in comune in entrambe le esperienze, è il reflusso. Quando era incinta del piccolo Leone, la Ferragni è stata costretta a riposo dalla 35esima settimana, per dei problemi alla placenta. E ora ha paura che possa capitarle di nuovo.