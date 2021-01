L’influencer travolta dalle polemiche per lo scatto a Dubai: la sua risposta non tarda ad arrivare

Nota influencer scatena una pioggia di critiche. L’ultimo Capodanno Chiara Nasti lo ha passato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e sui social network non ha esitato un solo istante a condividere dei seducenti scatti in bikini. Gli utenti l’hanno però contestata in tempo zero per essersi recata all’estero nel pieno dell’emergenza Covid 19, e lei ha deciso di ribattere.

Chiara Nasti: stoccata al Governo

È bastata una manciata di fotografie in bikini a Dubai per mandare i follower su tutte le furie. In tanti hanno chiesto a Chiara Nasti perché le fosse concesso di partire e passare le feste sotto il sole, in un periodo in cui nei nostri confini tanta gente è obbligata a restare in casa e ad osservare le limitazioni per l’emergenza Coronavirus. I commenti di biasimo hanno spinto l’influencer a difendersi, dichiarando nelle sue Instagram Stories che lei due domande le farebbe a chi ci governa.

L’analogia con Elisabetta Gregoraci

La stessa polemica ha investito pure Elisabetta Gregoraci, anch’essa volata a Dubai, in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore. Tuttavia, i due casi appaiono diversi.

Difatti, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 risiede a Montecarlo, dove ci sono limitazioni molto meno stringenti. Inoltre, la showgirl ha segnalato ai detrattori che, prima di partire e al suo rientro, si sarebbe sottoposta al tampone.

Giulia De Lellis e Taylor Mega sorvolano

L’autorizzazione accordata a Chiara Nasti non trova al momento spiegazione, e lo stesso vale per due sue eccellenti colleghe, quali Giulia De Lellis e Taylor Mega. A loro volta hanno deciso di spendere le festività natalizie all’estero. Alla richiesta di lumi le ragazze hanno preferito sorvolare e ciò ha fatto ulteriormente storcere il naso agli internauti.

Chiara Nasti non è l’unica

Pochi giorni dopo la Vigilia di Natale, Giulia De Lellis è partita per St. Moritz e ha trascorso lì il Capodanno, in compagnia del fidanzato Carlo Beretta. Nel mentre, lo storico ex Andrea Damante avrebbe un flirt in corso con una giovanissima attrice.