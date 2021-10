Nella casa del Grande Fratello VIP i momenti di debolezza non mancano. Il programma è molto lungo e durante la giornata i ragazzi tendono a confidarsi luna con l’altro e raccontano dei loro problemi. Questa volta è toccato alla sorella minore delle principesse.

Lulù Selassié si è aperta molto con Giucas Casella e ha confessato allo showman di avere un tremendo segreto. La donna è stata vittima di violenze psicologiche e non solo. La ragazza è stata per tanto tempo sotto i ricatti.

Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima.

Il fatto risale a diversi anni fa, ma il ricordo è ancora vivo nella ragazza.

Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me. Sono passati quasi 10 anni. Mi inseguiva ovunque, era un matto. Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre.

Lulù Selassié ne ha parlato solo con sua mamma che ovviamente ha sofferto tantissimo. Sembra che il suo passato sia più doloroso di quel che sembra.

Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto. Le persone non sanno un ca**o e giudicano ‘le principesse’. Devo scrivere un libro per far zittire tutti. E dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i follower! Basta, sono stanca. Noi abbiamo sofferto moltissimo, non siamo delle viziate”.

