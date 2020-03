La produzione del Grande Fratello VIP lancia un appello: “Fate come loro, state a casa” La produzione del Grande Fratello Vip ha lanciato un appello a tutti chiedendo di fare come i concorrenti, stando a casa, in divano guardando film.

La produzione del reality show, Grande Fratello Vip ha preso un’importante decisione: ha lanciato un appello a tutti dicendo di fare come loro (i concorrenti), restando a casa, in divano guardando un film. Il Grande Fratello Vip ha infatti concesso ai gieffini di vedere un film.

È stata presa una decisione nuova dalla produzione Mediaset del Grande Fratello Vip: dopo aver lanciato un appello a tutti suggerendo di stare a casa come i partecipanti del reality show, ha concesso ai concorrenti la possibilità di vedere un film e data la presenza nella casa di un bel maxi schermo in salotto la notizia ha fatto indubbiamente piacere a tutti.

Grazie al gigantesco schermo presente in casa, le calde coperte ed i deliziosi snack offerti dalla produzione del Grande Fratello Vip, i gieffini rimasti in casa possono finalmente godere di una serata alternativa come se fossero realmente al cinema. Il messaggio che il programma ha voluto lanciare è molto semplice ed immediato: “Fate come loro”. I sottotitoli del messaggio sono alquanto limpidi, evitare di uscire in questo periodo funesto se non per concreta necessità.

Nonostante la finale del Grande Fratello Vip sia stata anticipata all’8 aprile i giorni in cui i concorrenti devono ancora restare all’interno della casa non sono pochi. Non è strano vedere i gieffini alle prese con attività, sfide e prove decise dalla produzione ma questa volta però hanno avuto la possibilità di fare qualcosa che all’interno della casa del Grande Fratello non si era mai fatta: vedere un film. I gieffini ne sono stati ben felici anche per la distrazione dal pensiero del Coronavirus.

La serata dei gieffini è così trascorsa, in divano con calde coperte, davanti ad un maxi schermo che proiettava un film. Oltre a tutto questo c’è stato anche un addetto agli snack, Andrea Denver il quale ha distribuito ai concorrenti pop corn e patatine.