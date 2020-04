“La prova del cuoco” verrà cancellato? Il futuro di Elisa Isoardi Sembra che casa Rai potrà subire non pochi cambiamenti dei palinsesti, oltre a quelli già avvenuti. La Prova del cuoco è a rischio cancellazione.

A causa della situazione drammatica che stiamo vivendo orami da tempo, sono sempre più gli stravolgimenti in corso anche in casa Rai. Il noto e seguito programma La Prova del cuoco, prima condotto dalla spumeggiante Antonella Clerici ed ora dalla bella Elisa Isoardi rischia di essere cancellato.

Mala tempora currunt anche per le emittenti televisive Rai e Mediaset costrette data l’emergenza a globale a rivedere molte scalette dei programmi, alcuni sono stati rinviati, altri sospesi ed altri interrotti. Sembra giunta l’ora del verdetto anche per l’affezionato programma Rai La Prova del cuoco condotto da qualche tempo dalla bella Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini.

Secondo quanto affermato da Dogospia, La Prova del cuoco dalla prossima stagione potrebbe smettere di andare in onda. Se l’indiscrezione circolata dovesse poi trovare conferma significherebbe perdere un tassello davvero sostanziale del grande mosaico di casa Rai. Prima che subentrasse Elisa Isoardi a prendere il timone del programma, c’è stata per anni annorum l’esuberante Antonella Clerici ed anche per lei se il programma chiudesse i battenti sarebbe un duro colpo.

“La Prova del cuoco verso la cancellazione?A Viale Mazzini gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non configura nei palinsesti della prossima stagione“. Queste sono state le parole di Dagospia. Qual è il futuro allora di Elisa Isoardi e di Antonella Clerici? Elisa Isoardi potrebbe essere ricollocata in una diversa fascia oraria e Antonella Clerici potrebbe condurre su Rai Uno un Cooking Show affiancata dai suoi storici colleghi Lorenzo Biagiarelli ed Anna Moroni.

Nonostante nei mesi scorsi ci siano state delle ruggini e dei passi indietro tra il Direttore Rai Stefano Coletta e Antonella Clerici, il direttore si è così espresso : “Antonella è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno”.