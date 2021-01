La psicologa del Grande Fratello Vip svela segreti e tradimenti della casa

Non tutti sanno che i ragazzi del Grande Fratello Vip sono seguiti da una psicologa. La produzione mette a disposizione questo servizio per accompagnarli serenamente al percorso. Oggi, Piera Fiorillo, nei limiti del possibile svela alcune cose.

La dottoressa ha spiegato che, nella casa più spiata di Italia, agli inizi l’animo è sempre alto e c’è un vero e proprio oscillamento tra “l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non si conosce”.

Dopo le prime dinamiche, i primi litigi e le prime distanze, l’entusiasmo inizia a scendere e gli “equilibri cominciano a cambiare”. In genere, l’allegria e l’entusiasmo si spengono dopo il primo mese.

Anche le nomination metto in crisi i ragazzi che si rivolgono a Piera Fiorillo per esternare il loro stato d’animo. A volte, prendono le nomination come un attacco personale soprattutto verso la fine in cui le nomination prendono “una valenza più personale”.

Secondo la psicologa, ciò che traina i ragazzi ad andare avanti sono i legami nella casa, ma anche gli incontri, le telefonate e le lettere ricevute dall’esterno. Sono gli affetti più cari ad invogliare i ragazzi a mettercela tutta e a vincere il gioco.

I ragazzi, confessa, la psicologa si rivolgono a lei molto frequentemente ovviamente nella privacy del confessionale o dei luoghi in cui non ci sono le telecamere e spiega:

Capita quando le emozioni prendono il sopravvento e avvertono confusione tra il piano reale e il piano emotivo. La richiesta, anche inconsapevole, è che questi due aspetti vengano riequilibrati.

Tra le prime cause di sconforti ci sono i tradimenti, ovvero “quando si rompono i legami che si sono instauri o quando viene meno un legame in cui si è creduto.” È in queste situazioni che prevale la crisi, lo smarrimento ma anche “la condizione di isolamento ogni legame è sopravvivenza”.