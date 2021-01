GF Vip, Dayane Mello sta male, gesto orribile di Giulia Salemi: è bufera

L'umore di Dayane Mello dentro la Casa è ai minimi storici e le parole di Giulia Salemi non sfuggono ai sostenitori

Dayane Mello pare un’anima in pena. La bellissima brasiliana ha passato tutta la serata di ieri e tutta la mattinata di oggi immobile nel letto, destando preoccupazione tra gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, il reality trasmesso su Canale 5.

Dayane Mello: il peso della consapevolezza

A quanto pare Dayane Mello non ha preso nel migliore dei modi la notizia dell’ulteriore allungamento dello show. Difatti, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che mancano ancora alcune settimane prima della puntata finale. Si parla di fine febbraio.

Affiora la stanchezza

Una piccola modifica, quasi impercettibile magari per i nuovi ingressi, ma un peso insostenibile per quanto riguarda chi sta partecipando all’esperienza sul piccolo schermo fin dalla prima sera. Nel cast iniziale la sudamericana c’era e, nel corso di questi quattro mesi, ha spesso rubato le luci della ribalta.

Invischiata continuamente nelle polemiche scoppiate all’interno del programma, ha iniziato, concluso e riallacciato rapporti. Il continui tira e molla con la co-inquilina Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) ne è la più lampante rappresentazione.

Barricata a letto

Il carattere non ha mai fatto difetto a Dayane Mello. La dura e complicata infanzia vissuta l’ha resa la donna che è oggi: forte, sicura, indipendente. Tuttavia, ha anch’essa le sue fragilità, esternate proprio nell’arco delle ultime ore. In tanti le hanno chiesto come stava, da Giulia Salemi a Stefania Orlando, e lei ha ammesso di avvertire parecchio la lontananza della figlia Sofia, frutto della storia avuta con Stefano Sala.

I fan di Dayane Mello insorgono contro Giulia Salemi

Rivolgendosi alla Salemi, la Orlando le ha segnalato lo stato d’animo di Dayane Mello, la quale dalla mattina dormiva. La replica dell’influencer italo-persiana ha lasciato i telespettatori basiti. Se dorme – ha affermato – allora vuol dire che sta bene, perciò beata lei. La frase di Giulia ha scatenato un putiferio sul web. I sostenitori di Dayane hanno invaso Twitter. Era conscia del suo malessere e se ne è infischiata, scrive un utente. E in tanti gli danno ragione.