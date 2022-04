Drusilla Gucci interviene nella semifinale dello show per un confronto con il suo fidanzato

Ospite a sorpresa a La Pupa e il Secchione è stata Drusilla Gucci. La ragazza è arrabbiata e vuole un confronto faccia a faccia con il suo fidanzato Francesco Chiofalo. La curiosità di molti telespettatori è il motivo che ha fatto infuriare la fidanzata del Secchione.

Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel corso della puntata è avvenuto davvero di tutto. La Pupa Elena Morali si infuria e abbandona lo studio in malo modo, lanciando il microfono a terra.

Il motivo è ancora sconosciuto, ma la conduttrice Barbara D’Urso dinanzi a tale atteggiamento si è infervorata e ha rimproverato pesantemente la showgirl per i modi, bruschi e fuori luogo, da lei assunti nel corso della registrazione.

Ma in qualche modo tra le due c’è stato un chiarimento che ha riportato il loro rapporto all’equilibrio.

La Pupa e il Secchione: Drusilla Gucci faccia a faccia con Francesco Chiofalo

Ma torniamo a noi. La fidanzata di Francesco Chiofalo è intervenuta nella semifinale dello show per confrontarsi con il suo ragazzo. Drusilla Gucci è molto arrabbiata con il Pupo per delle parole pronunciate nel corso del reality.

La reazione di quest’ultimo è stata a dir poco plateale. Il ragazzo si è gettato a terra ai piedi della sua fidanzata, chiedendo scusa per ciò che ha fatto. E la domanda nasce spontanea: cosa è successo? In un confronto Chiofalo ha espresso un concetto un po’ strano, affermando in una frase le parole: “Purtroppo sono fidanzato”.

Proprio questo purtroppo ha fatto arrabbiare la ragazza che, nonostante l’abbia già perdonato, dichiara: “Tra una settimana faremo i conti”. Non ci resta che attendere i risvolti della storia.

Lo show è arrivato quasi al termine. Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione? Molti sono i favoriti e Chiofalo è uno di loro. Magari sarà proprio lui con la sua secchiona ad aggiudicarsi la vittoria.