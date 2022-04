Come ben sanno tutti i telespettatori, Elena Morali ha preso parte allo Show La Pupa e il Secchione per sostituire Flavia Vento. Ciò che il pubblico ha notato é che nel corso degli anni la pupa ha ricorso più volte ha qualche piccolo intervento di chirurgia estetica.

Il naso è decisamente cambiato, le sopracciglia hanno preso forma, le labbra appaiono più carnose e come lei stessa ha più volte dichiarato, si è fatta fare delle piccole punturine di vitamine su tutto il viso.

Nell’ultima puntata de la Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso, si torna a parlare dei cambiamenti che Elena ha fatto negli ultimi anni. Alcuni concorrenti del reality non hanno granché apprezzato questa sua tendenza a cedere alla vanità.

Le pupe che in particolar modo hanno attaccato la showgirl sono state Amy ed Asia che, in villa, hanno commentato così: “Per me una ragazza è bella quando è naturale e basta. Elena brutta non è però secondo me state esagerando a dire che è bella. Si è rifatta ma secondo me ha esagerato un pochino, gli occhi non sono bellissimi”.

La clip è stata mostrata ad Elena nel corso dell’ultima diretta. La bionda pupa così risponde: “Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me”.

Poi si passa al bacio sulla bocca che Elena si è scambiata con il suo secchione Aristide. Il fidanzato della showgirl, Luigi Favoloso, commenta l’accaduto così: “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi”.

La Pupa e il Secchione: le parole di Luigi Favoloso

Poi, prosegue: “Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”. In fine conclude: “Se poi proprio Aristide non riesce a tenere a bada quelle dolci labbra potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni è single e, dopo mio padre, ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”.