Nell’ultima puntata La Pupa e il Secchione è tornata protagonista, già in apertura, Flavia Vento. L’ex concorrente del reality fa il suo ritorno in una veste un po’ stravagante. Immersa in una vasca, con indosso un costume da sirena, si presenta davanti ai giudici per uno sketch a dir poco esilarante.

Ma non solo: la Vento ha in mente di fare una richiesta inaspettata ai giudici, inerente al suo abbandono allo show. “Volevo rientrare nella villa”. I tre giudici, Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia, davanti a tali parole non resistono e minacciano a loro volta di abbandonare il loro ruolo nella giuria: “Se rientra lei, usciamo noi”.

Flavia cerca di giustificare la sua decisione, spiegando che il suo ritiro è stato dettato dalla sua poca propensione a vivere nello sgabuzzino. Ma ora si dice pronta ad affrontare le dinamiche del gioco con un’atteggiamento più propositivo, qualora le venga data una seconda possibilità.

L’ex pupa si cimenta in un canto ammaliante, proprio come quello delle sirene. La sua performance diventa immediatamente virale sul web. C’è chi ritiene questa esibizione inguardabile e chi invece si diverte e addirittura vede nella performance qualcosa che la rende simile ad una nuova suoneria per il cellulare.

Il siparietto, organizzato per la puntata del La Pupa e il Secchione, è richiesto dalla diretta interessata, Flavia Vento a Barbara D’Urso.

La conduttrice, divertita, ha accettato, regalando così spazio all’ex pupa per la diretta della puntata. Il pubblico, i giudici e gli stessi concorrenti rimangono a bocca aperta.

Terminata la canzone i giudici ribadiscono la decisione irremovibile: non intendono far entrare di nuovo la showgirl nel reality. Data tale decisione, Flavia viene fatta accomodare tra gli squalificati, con indosso una fascia con su scritto ‘ritirata’.