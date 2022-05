Gianmarco Onestini e Mila Suarez: pizzicati in vacanza insieme in atteggiamenti inequivocabili

È giunto al termine anche lo show La Pupa e il Secchione: l’ultima puntata è alle porte. Barbara D’Urso in questo percorso ha visto nascere e svilupparsi diverse dinamiche. Si sono formate delle coppie, ma non senza polemiche. All’interno della Villa ci sono stati attimi di tensione, ma si trova spazio anche per l’amore.

Uno dei protagonisti de: ‘La Pupa e i Secchione’, è senza ombra di dubbio Denis Dosio. Il famoso influencer è entrato da single ed era convinto di rimanerci. Ma durante il suo percorso ha conosciuto Emy Buono, nota al pubblico per la sua partecipazione a Ti Spedisco in Convento.

Anche lei, come Dosio, partecipa come pupa nel format di Barbara D’Urso. Il ragazzo ha capito di provare qualcosa di più del semplice affetto e nel corso dell’ultima puntata lo palesa a tutti, dichiarando il loro fidanzamento ufficiale.

La notizia ha sollevato però diverse polemiche e in molti sono convinti che la loro sia solo una strategia per una finale con i fiocchi. In ogni caso anche Emy, come Dennis, ha confermato l’interesse reciproco. Diverso è per Drusilla Gucci, la fidanzata del partecipante allo show (come Pupo) Francesco Chiofalo.

La ragazza non riesce a perdonare la leggerezza che il suo fidanzato ha avuto nell’approcciarsi con Malena. La stessa Barbara D’Urso ha cercato in tutti i modi di placare gli animi, ma con scarsi risultati. Ma arriva anche un pettegolezzo su un’altra coppia che a quanto pare si è formata.

Stiamo parlando di Gianmarco Onestini e Mila Suarez. I due, nel mentre del loro percorso, hanno più volte parlato della loro amicizia speciale. L’esperta di gossip Daianira Marzano rivela che i due in realtà si sono coinvolti sentimentalmente.

Questo perché sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti inequivocabili. Concluse le registrazioni del programma, i due pare si siano concessi una vacanza insieme a Sharm El Sheikh.