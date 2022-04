Le puntate della Pupa e il Secchione hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. Grandi novità previste per il prossimo appuntamento. È avvenuto quello che in molti si aspettavano già da tempo a La Pupa e il Secchione Show. A un passo dalla finale arriva il colpo di scena.

Protagonisti sono Gianmarco Onestini e Mila Suarez. La scorsa settimana abbiamo assistito alla formazione della coppia Onestini-Suarez. La modella marocchina ha sostituito e preso il posto della vecchia pupa di Gianmarco Maria Laura De Vitis.

Per la nuova coppia era prevista anche un eliminazione, è stata salvata però in extremis: “La coppia Gianmarco e Mila ha un destino inaspettato perché questa sera era stato deciso che nessuno viene eliminato. Ma i due concorrenti sconfitti verranno trasferiti nello sgabuzzo dove rimarranno tutta la settimana”.

“Là vivranno con il secchione Edoardo Baietti che da questa sera rientra ufficialmente in gioco”. Ma una novità catalizza l’attenzione dei telespettatori. In una notte trascorsa nello sgabuzzino, Gianmarco e Mila si sono baciati.

Da non dimenticare che i due sono una vecchia conoscenza l’uno per l’altro. Infatti sia Onestini che la Suarez sono stati entrambi i protagonisti di un altro reality.

Nel 2016 si sono ritrovati coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, quando il reality era ancora condotto dalla stessa conduttrice Barbara D’Urso. E se oggi tra di loro è scattato un bacio non si può dire lo stesso all’epoca dei fatti, quando non correva buon sangue e i due non si consideravano.

Mila, nella edizione del GF vip, era ancora molto sofferente per la rottura con il suo ex fidanzato Alex Belli. Gianmarco invece mostrava un certo interesse per la coinquilina Ivana Icardi, la quale non ricambiava il suo sentimento.