Sta per prendere il via il nuovo reality condotto da Barbara D’Urso, La pupa e il Secchione show. Il cast sta via via prendendo forma. Spuntano dei nomi interessanti: tra i partecipanti ci sarà anche Gianmarco Onestini, noto al pubblico come fratello di Luca Onestini, anche lui ex concorrente del GF VIP.

Anche Gianmarco esce da poco da un reality: il Gran Hermano VIP, versione spagnola del Grande Fratello, e vincitore dello show El Tiempo Del Descuento. Anche Alfonso Signorini aveva preso in considerazione la sua partecipazione per questa lunghissima edizione, ma poi si è rivelato un nulla di fatto. Ma la fortuna sembra aver bussato nuovamente alla sua porta.

Onestini prenderà parte come concorrente della Pupa e il Secchione in onda su Canale 5 dal 15 marzo. Il ragazzo rivestirà i panni del secchione. Ancora non è trapelato il nome della Pupa che sarà al suo fianco. Ma una cosa la sappiamo: Gianmarco ritroverà nella giuria una sua vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Soleil Sorge, la quale è stata l’ex fidanzata di suo fratello Luca.

L’ex gieffina e suo cognato non sono mai andati d’accordo per via delle divergenze che la Sorge aveva con suo fratello. In molti si aspettano una vendetta di Soleil per le tante accuse ricevute nel passato dal futuro secchione.

Barbara D’Urso, sul nuovo programma, rivela che: “Il programma sarà improntato sul reality, ma anche sullo show, ci saranno lo studio e il pubblico. Le dinamiche fra i due mondi, ‘pupe’ e ‘secchioni’ e viceversa, avverranno dentro la villa, ma anche all’esterno”.

Ci tiene a precisare che: “Sarà una cosa nuova e intrigante. Devo dire che ci sono in giro ‘secchione’ e ‘secchioni’ molto gradevoli e carini, c’è un po’ di tutto. Non è che se uno è bel ragazzo non può essere un ‘secchione’, che se uno ha i muscoli e i pettorali non può essere intelligente”.

Poi sul nostro secchione in particolare ci dice che: “Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ha partecipato al Grande Fratello 16, che conducevo io e poi a vari reality in Spagna e ora sta per laurearsi in Giurisprudenza. Lui è tra i ‘secchioni'”