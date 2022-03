La Pupa e il Secchione: incidente in diretta, panico in studio

Preoccupazione per un pupo che è scivolato cadendo rovinosamente per terra.

Ieri sera è iniziata la nuova edizione de La Pupa e il Secchione con al comando Barbara d’Urso. E la prima puntata è partita decisamente con il botto con un incidente verso la conclusione della trasmissione che poteva avere conseguenze anche gravi.

A fine serata è stato il momento del bagno di cultura. Da una parte Mila Suarez e Mirko Gancitano, dall’altra Asia, Emy e Alessandro.

Al termine della sfida a cui ad avere la meglio è stata la coppia formata da Mila Suarez e Mirko Gancitano, è successo l’inconveniente. Il secchione Alessandro uscendo dalla doccia è scivolato battendo pesantemente con la schiena atterra.

Sono stati attimi di panico e gelo in studio con Barbara che è subito accorsa a cercare di capire cosa fosse successo.

La Pupa e il Secchione: incidente

Fonte: Mediaset

“Spostatevi, spostatevi…Ti sei fatto male? E’ scivolato…Abbiamo un colpo di scena…” – ha urlato.

Il giovane per fortuna ha rassicurato tutti: “No, no, sto bene” – ha detto.

Barbara ha spiegato come fosse avvenuto l’incidente, a causa della tanta acqua che c’era atterra dopo il gioco nella doccia.

“C’è tanta acqua qua…La prossima volta diamo delle ciabatte ai concorrenti…Stasera va così…Non è un problema…” – ha chiesto alla produzione per evitare nelle prossime puntate di ripetere l’incidente.

Insomma una prima puntata decisamente scoppiettante con la conduttrice che ha poi svelato che nessuna coppia doveva lasciare il gioco già nella prima puntata.

Per loro però una stanza dove dormire senza troppi agi. “C’è una busta choc gold…In realtà nessuno verrà eliminato, ma chi ha perso il gioco finale dormirà nello sgabuzzo…” – ha urlato la D’Urso.

In studio ci sono state due assenze eccellente chi per un motivo e chi per altro. L’opinionista Antonella Elia è risultata positiva al covid mentre Paola Caruso è ricoverata per un’allergia agli acari. Torneranno il prima possibile.