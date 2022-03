La nuova edizione del programma di ‘La pupa e il Secchione show’ è iniziata, è stato annunciato che sarà mantenuto intatto il canovaccio del reality, per il quale è rinomato, anche se il format sarà totalmente rinnovato. All’interno del programma e presente un cast molto bizzarro, che già sta facendo parlare molto le pagine di gossip. Le ragazze selezionate per essere presenti nel reality sono nella maggior parte poco acculturate, ma molto appariscenti esteticamente.

Alcuni dei nomi dei partecipanti sono volti già conosciuti e c’è stata anche una scenata di gelosia da parte di una delle fidanzate di un concorrente, un po’ preoccupata per le ragazze presenti nel reality. Infatti, la sensualità all’interno del programma ha fatto sì che questa ragazza lanciasse sui social un avvertimento per le quote rosa del programma. A condurre lo show è Barbara D’Urso e andrà in onda in prima serata ogni martedì su Italia 1. Durante la trasmissione la conduttrice non è sola, infatti ci saranno anche dei giudici.

Fonte studio La Pupa e il Secchione

Parliamo di: Antonella Elia, Federico Fashion Style e la chiacchieratissima Soleil Sorge, approdata direttamente da GF Vip. I nomi dei Pupi e dei Secchioni confermati per il momento sono: Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Flavia Vento, Mila Suarez, Vera Miales e Paola Caruso. Francesco Chiofalo è fidanzato ufficialmente con Drusilla Gucci. Chiofalo è un ex volto di Temptation Island e Drusilla un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

La coppia, qualche tempo fa, ha risposto tramite delle stories Instagram a delle domande fatte dai loro followers. La maggior parte delle curiosità è stata proprio per Chiofalo, riguardo ovviamente alla partecipazione come Pupo all’interno dello show. Drusilla ha risposto entusiasta: “Sono stracontenta per lui, è un programma perfetto per il soggetto in questione”.

Fonte studio La Pupa e il Secchione

“Sono sicura che mi farà divertire un sacco e poi hai visto mai che impara qualcosa e si trasforma in un secchione? L’unica cosa negativa è che non ci vedremo per un bel po’”. Qualche altro utente ha domandato alla ragazza se fosse gelosa per il fidanzato, in quanto sarà circondato da ragazze molto seducenti che parteciperanno al programma.

Drusilla Gucci ha risposto avvisando le concorrenti: “Sì, un po’ sono gelosa, ma di lui mi fido. Piuttosto, è bene che siano brave le altre concorrenti, almeno se vogliono arrivare alla fine del programma intonse”. Anche Francesco ha risposto con entusiasmo riguardo la sua partecipazione allo show: “Un reality atipico e sopra le righe. Non vedo l’ora che inizi quest’avventura. All’interno del programma sarò me stesso, la persona che avete conosciuto in questi anni”.

Sulla sua dolce metà ha poi aggiunto: “Drusilla si fida di me. Quel minimo di territorialità nei confronti del proprio partner uno ce l’ha, quindi forse è un pochino infastidita dalla presenza di altre donne nel cast. Ma sa che io sono una persona integerrima da quel punto di vista e che la amo alla follia”. Francesco sarà sicuramente un volto molto amato e la sua partecipazione come Pupo all’interno del programma è più che azzeccata, come afferma anche la sua fidanzata.