Manca sempre meno al debutto della nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso. Per la conduttrice però ci sono già due diverse gatte da pelare. Stiamo parlando di due concorrenti del reality che come, riportato da Dagospia, avrebbero avuto dei problemi.

Uno è il rapper Lorenzo Orsini, presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Secondo quanto scritto dal sito diretto da Roberto D’Agostino, Mediaset avrebbe scoperto un’altra verità dei fatti e starebbe pensando di escluderlo dal programma. Ma lui già si trova in isolamento e minaccia battaglie legali.

Un’altra protagonista alle prese con dei problemi è Paola Caruso che a quanto pare nelle ultime ore è finita in ospedale per un’allergia agli acari.

La showgirl che si trovava in isolamento per partecipare alla prima puntata del reality, è stata trasportata in ambulanza presso un ospedale romano per una forte allergia.

Fonte: Instagram

La stessa Paola Caruso ha poi confermato le indiscrezioni pubblicando delle storie su Instagram dove ha raccontato la sua disavventura.

“Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa – ha spiegato direttamente dalla barella del pronto soccorso tra un colpo di tosse e l’altro -. Però io sono allergica alla polvere e agli acari e nell’albergo c’era la moquette. Ho resistito i primi giorni poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata fino a che non ho più respirato più e ho chiamato l’ambulanza”.

In ospedale ha ricevuto le cure del caso e le sue condizioni sono migliorate anche se lei stessa ha dichiarato al momento di non sentirsi ancora bene.

Tra l’altro recandosi al pronto soccorso la quarantena è stata violata quindi la sua presenza a questo punto resta a rischio. Scopriremo martedì sera se entrambi ci saranno o meno alla prima puntata de La Pupa e il Secchione.