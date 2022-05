È andata in onda la puntata conclusiva del reality, completamente rinnovato e presentato da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione Show. Un’edizione che ha alternato momenti gioiosi a scontri e critiche, sia tra i partecipanti che con la giuria, composta da nomi di spicco come quelli di Federico Fashion style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

Durante l’ultima puntata c’è stato un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori incollati al televisore. Elena Morali riceve una sorpresa inaspettata dal suo fidanzato, Luigi Favoloso.

Il ragazzo è in studio e, in ginocchio, pronuncia queste parole: “Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni”.

Con questa commovente dichiarazione d’amore, il fidanzato della Pupa manifesta le sue intenzioni: “Io non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche in quelle brutte. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento che magari ci sposiamo anche in Italia”.

Elena Morali è visibilmente emozionata e, quasi in lacrime, abbraccia Luigi pronunciando il fatidico si. Ma la dichiarazione non è terminata qui, Favoloso aggiunge: “Faccio una fatica enorme a parlare di quello che ho veramente dentro. Non mi sono perso un secondo di te. Hai fatto un percorso straordinario“.

“Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile”. Una finale scoppiettante e una conclusione per la pupa decisamente positiva, nonostante l’eliminazione ricevuta.

Questa edizione ha visto vincitrici Maria Laura De Vitis e il suo pupo Edoardo. Non sono mancate le polemiche che, anche nell’ultima puntata, hanno incorniciato momenti esilaranti.