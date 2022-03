La puntata di ieri de La Pupa e il Secchione Show ha visto protagonista la pupa Maria Laura De Vitis. Quest’ultima ha raccontato una parte della sua vita privata molto dolorosa.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio, è rimasta orfana di padre molto giovane e ieri sere, in lacrime, ha svelato i suoi veri sentimenti. Con queste parole, la ragazza ha dato voce al suo dolore: “Finalmente ho imparato ad esternare le mie emozioni. Da quando è successo il fatto mi sono messa una corazza, è stato sbagliatissimo, ho iniziato a soffrire dentro”.

A far visita alla ragazza, per una sorpresa speciale, ieri sera in diretta è arrivata la mamma di Maria Laura De Vitis. Barbara D’Urso accoglie nello studio la donna che evidentemente molto commossa dice: “Suo papà è morto quando lei era piccolina”.

Così la conduttrice de La Pupa e il Secchione show, spiega che Maria Laura, nel corso della sua permanenza nella meravigliosa villa, ha deciso di scrivere una lettera. La ragazza viene messa nella stanza delle sorprese ed è all’oscuro di tutto.

Barbara D’Urso le ha domandato come stesse e lei subito fa un rimprovero a Gianmarco Onestini: “Benino, con la dinamica con Gianmarco non sono ancora convinta. Penso che io possa essere libera di esprimere quello che penso”.

A quel punto la padrona di casa gli svela il perché è stata chiamata nella stanza delle sorprese: per parlarle del suo papà e della sua prematura scomparsa. Si manda in onda la clip in cui si vede Maria scrivere la lettera.

Ecco le parole che la De Vitis ha scritto: