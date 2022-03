La seconda parte della puntata di Pomeriggio 5, in onda nel pomeridiano di canale 5, è stata tutta dedicata al GF Vip. Riflettori puntati su Miriana Trevisan e la furiosa litigata avuta con Soleil Sorge.

Le due gieffine si sono duramente scontrate nel corso di uno stacco pubblicitario, nel bel mezzo della diretta. Nel salotto di Barbara D’urso si lancia la clip in cui si sente tutto ciò che le due concorrenti si sono dette. A prendere subito la parola è Biagio D’Anelli, che parte in difesa della sua fidanzata ascoltando la Sorge.

L’opinionista della D’Urso dichiara: “Miriana dà opinioni su ciò che succede nella casa. Soleil invece parla a livello estetico e di carattere. Va ad ingannare un’altra donna. È stata attaccata la dignità di Miriana. In questo caso è da punire Soleil”.

Fonte studio Pomeriggio5

Poi Biagio fa notare che non ci sono video in cui Miriana Trevisan è colta ad insultare Soleil Sorge, ma solo opinioni sul suo comportamento: “Non c’è un video dove Miriana attacca verbalmente nel confessionale. Non offende Soleil”.

Poi conclude: “Nel confessionale le è stata chiesta un’opinione e Miriana giustamente ha detto la sua”. L’opinionista ribadisce il concetto per cui, secondo lui, la sua fidanzata non abbia fatto niente di male.

Nessuna scorrettezza personale è mai stata fatta a Soleil, anche perché esporre il proprio pensiero nel confessionale fa parte del reality: “Se no andassero a fare una altro gioco”. Nel salotto è presente un’altra ex concorrente del GF vip, Eva Grimaldi.

La conduttrice di Pomeriggio 5 chiede un parere anche a lei sulla lite tra le sue ex compagne. L’attrice è sicura che, giunti quasi alla finale, siano ormai tutti un po’ stanchi: “Sentono la finale…”. Ma Eva Grimaldi non si lascia sfuggire l’occasione per tirare una frecciata al vetriolo a Nathaly Caldonazzo: “Li ha aizzati tutti ed è entrata la cattiveria in quella casa”.