Da pochi giorni si è concluso La Pupa e il Secchione su Italia 1. Il reality condotto da Barbara D’Urso dopo un inizio incoraggiante ha man mano perso audience.

Ospiti in studio in veste di opinionisti Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. In occasione della finale Sophie Codegoni, ex collega di Soleil al GF con cui ha stretto un bel rapporto, ha seguito da casa la puntata commentandola insieme ai suoi fan sui social.

Sophie su Instagram ha condiviso delle immagini de La Pupa e il Secchione, soprattutto di Soleil e dei suoi atteggiamenti. Commentando la puntata ha avuto da ridire anche sulla coppia Mila Suarez-Gianmarco Onestini.

I fan delle due ragazze su Twitter hanno commentato la serata. “Comunque sono tornata a sentire le storie di Sophie e si sente Sole sotto che scherza con Giacomo, noi stasera potevamo gioire anche della reunion” – ha scritto una fan di Sophie sul famoso social dei cinguettii.

Fonte: web

Ospite nell’ultima puntata anche Giucas Casella, altra conoscenza reduce dal Grande Fratello Vip. In molti da casa hanno notato che ha sbagliato a chiamare in diverse occasioni Soleil, chiamandola Sophie. Questa gaffe è stata molto commentata sui social. Insomma dopo l’avventura insieme al GF Sophie e Soleil sono rimaste in buoni rapporti e si fanno il tifo a vicenda.

Intanto in casa Codegoni è entrata a far parte anche una ex conoscenza del Grande Fratello. La sua fidanzata del padre di Sophie infatti ha partecipato alla sesta edizione del reality.

Si tratta di Man Lo Zhang, che fece innamorare tutti alcuni anni fa al Grande Fratello 6. La cinese che oggi ha 41 anni è lanciatissima sui social come influencer.

Da un po’ di tempo è fidanzata con il papà di Sophie Codegoni anche lui molto seguito sui social perché gestisce uno dei locali più alla moda di Milano.