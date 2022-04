La Pupa e il Secchione arriverà alla messa in onda della sua finale il 3 maggio 2022. La conduttrice Barbara D’Urso è riuscita anche questa volta a catalizzare l’attenzione su di sé. In giuria nomi di rilievo come quello di Federico fashion style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

Quest’ultima si è infuriata con uno dei concorrenti, nonché una sua vecchia conoscenza. Siamo parlando di Gianmarco Onestini. Arrivano delle interessanti anticipazioni sulla finale de La Pupa e il Secchione. Un’edizione che ha fatto molto parlare di sé, dividendo l’opinione pubblica in due.

Molti i telespettatori che hanno apprezzato le novità portate in campo, mantenendo l’attenzione sempre alta. Altri invece ne sono rimasti delusi a tal punto da definirla mediocre. Anche questa volta Barbara continua a far parlare di sé, nel bene o nel male.

Ma torniamo a Soleil Sorge e alla diatriba avuta con Onestini. Come tutti ben ricorderanno, il secchione è una sua vecchia conoscenza, perché fratello suo ex fidanzato Luca. La Sorge si scaglia contro la coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco.

I due ricevono una votazione pari a zero e il tutto solleva delle polemiche e forti scontri in studio. Ma ad appoggiare le idee di Soleil è anche il pubblico presente che, a quanto pare, non vede di buon occhio i concorrenti che vengono fischiati e creano il caos.

Ad intervenire sulla questione arriva un altro giudice, Antonella Elia, la quale invita il pubblico a non prendere le parti e non accanirsi contro la coppia Onestini-Suarez.

Insomma abbiamo capito che questa finale sarà davvero esilarante. Di certo ne vedremo delle belle. Anche per la pupa Elena Morali sono previste delle interessanti curiosità. Le verrà fatta una proposta particolare. Ma cosa più importante, verrà finalmente proclamato il vincitore di questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show.