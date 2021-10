L'attore Giuseppe Zeno furioso per ciò che è accaduto mentre era a passeggio con la moglie e le figlie

Un gravissimo episodio è avvenuto pochi giorni fa al famoso attore Giuseppe Zeno. Mentre era a Monopoli, a spasso con le sue bimbe e la moglie, delle signore hanno filmato il momento, per rivenderlo poi ai giornali di gossip. L’uomo si è infuriato e ne ha parlato nelle storie del suo profilo Instagram.

CREDIT: INSTAGRAM

Una vicenda sconcertante che ovviamente, ha scosso molti dei suoi fan. L’artista ha ricevuto tanti messaggi di comprensione da parte dei suoi follower.

Giuseppe Zeno è uno degli ex attori della nota fiction “Il Paradiso delle Signore.” Si è sposato con la moglie Margareth Madè nel 2016 e dalla loro unione sono nate due bambine, Beatrice ed Angelica.

I due attori sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Tuttavia, cercano sempre di rimanere lontani dai riflettori e non vogliono che si parli di loro nei giornali di gossip.

CREDIT: INSTAGRAM

Giuseppe Zeno, inoltre, ama pubblicare le mille avventure che fa con la sua famiglia ed anche i momenti di vita quotidiana, ma in ogni scatto tiene sempre nascosto il volto delle sue bambine. Vuole che i minori siano rispettati e non vuole farle vedere a tutti.

Però, solo pochi giorni fa è avvenuto un episodio sconcertante, che ovviamente lo ha fatto infuriare. È stato proprio lui a raccontarlo tramite le sue storie nel profilo Instagram.

Le parole dell’attore Giuseppe Zeno su ciò che è accaduto

La gente mi chiede spesso come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede. Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole ed alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato i giornali di gossip per venderli. Mi chiedo: a che livello stiamo scendendo?

L’attore che ha sempre voluto mantenere un certo riserbo per le sue figlie, non si aspettava di dover fare i conti con un episodio simile. Infatti ne ha voluto parlare, proprio con la speranza che cose del genere non accadano mai più.

