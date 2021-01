Si sono conosciuti sul set più di 10 anni fa e, da allora, non si sono più lasciati: oggi arriva la grande gioia di un figlio per i due attori

Dal set di Centovetrine alla vita reale: Jgor Barbazza e Linda Collini saranno presto genitori per la prima volta

jgor Barbazza e Linda Collini si sono conosciuti molti anni fa sul set della fortunata fiction targata Canale 5, Centovetrine. Proprio su quel set è nato tra di loro un amore vero, che va avanti da oltre 11 anni. Oggi, innamorati più che mai, i due hanno annunciato che presto, nelle loro vite, arriverà un bel bebè a fargli compagnia.

Credit: lalindacollini – Instagram

Gli appassionati di Centrovetrine non hanno potuto di certo dimenticare le avventure e le storie vissute da Damiamo Bauer e Cecilia Castelli davanti alle telecamere. La fiction che si è conclusa circa 5 anni fa, ha visto nascere un amore vero che resiste ancora e che, anzi, è più forte che mai.

Dopo 11 anni di intenso amore, i due attori hanno annunciato che ben presto saranno in tre. La rivelazione è arrivata durante un’intervista rilasciata a Tv Mia. La coppia ha raccontato qualche particolare della gravidanza, che è iniziata durante il primo lockdown e che dovrebbe concludersi tra circa un mese, a metà febbraio.

Sul profilo Instagram di Linda, qualche giorno fa è apparsa anche una dolcissima foto, in cui Jgor la abbraccia e sfiora con le dita il pancione in bella vista. Allo scatto in bianco e nero, ha poi aggiunto:

Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)

I due innamorati non hanno fornito nessun dettaglio riguardo al sesso e al nome del bebè che presto nascerà. Tutti i loro fan, che non si sono risparmiati nel tempestare il post di reazioni e commenti, non vedono l’ora di scoprirlo.

Jgor Barbazza e Linda Collini dopo Centovetrine

Credit: lalindacollini – Instagram

Pur avendo concluso le riprese di Centrovetrine da anni, i due hanno continuato a lavorare in quel mondo dello spettacolo che tante soddisfazioni ha dato loro.

Jgor Barbazza ha continuato a recitare in molte altre fiction di successo, tutte targate Rai. Tra esse spiccano i ruoli ricoperti in Provaci Ancora Prof, Sacrificio D’Amore, Don Matteo, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Linda Collino, invece, si è concentrata sulla recitazione in teatro e al doppiaggio, dopo aver recitato anche lei in qualche puntata di Don Matteo.