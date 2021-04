Un momento di profondo dolore per la Regina Elisabetta, la sovrana ha appena perso suo marito il principe Filippo. I due erano insieme da più di 70 anni e la sua assenza ora, per forza di cose, si fa sentire.

I funerali, in forma privata, si son tenuti qualche giorno fa e proprio in occasione del 95 esimo compleanno la Regina Elisabetta ha deciso di mandare un messaggio a tutte le persone che le hanno dimostrato affetto.

Il messaggio è arrivato direttamente dai canali social della Famiglia Reale britannica, ma il post è firmato proprio dalla Sovrana in persona.

In occasione del mio 95esimo compleanno oggi, ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho molto apprezzato. Se come famiglia ci troviamo in un momento di grande tristezza, è stato di conforto per tutti noi vedere e ascoltare i riconoscimenti resi a mio marito, dal Regno Unito, dal Commonwealth e da tutto il mondo.

La mia famiglia e io vorremmo ringraziare tutti voi per il sostegno e la gentilezza dimostrataci negli ultimi giorni. Ne siamo stati profondamente toccati e continua a ricordarci lo straordinario impatto che Filippo ha lasciato su innumerevoli persone nel corso della sua vita.

Al funerale del principe Filippo ha partecipato anche il nipote minore, Harry. Il ragazzo, che ha recentemente fatto parlare di sé e della sua scissione dalla Famiglia Reale, ha preso il primo volo dagli Stati Uniti D’America per raggiungere l’altra parta della famiglia.

Al contrario, Meghan Markle non è volata in Gran Bretagna, probabilmente per la gravidanza ormai in stato avanzato, ma ha seguito il funerale in diretta streaming. Harry non si è fermato però per il compleanno della nonna ed è tornato presto dalla moglie in America.