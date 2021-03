Il passo indietro di Meghan Markle, arriva la smentita

L’intervista di Harry e Meghan Markle rilasciata a Oprah Winfrey torna a far parlare. Infatti, dopo la dichiarazione delle nozze segrete con Harry 3 giorni prima la data ufficiale delle nozze, arriva la smentita da parte di Meghan. Ma non è finita qui. Infatti i due devono fare i conti anche con il direttore esecutivo di Archewell.

Meghan Markle fa un passo indietro riguardo la dichiarazione sulle nozze segrete con Harry 3 giorni prima della data ufficiale delle nozze. Infatti, la stessa Meghan ha smentito tutto dopo la pubblicazione, da parte dei funzionari pubblici, del certificato del matrimonio di Harry e Meghan con le date ufficiali.

Dunque non un matrimonio segreto, come dichiarato a Oprah Winfrey da Meghan Markle ma uno scambio di voti personali che non avrebbero avuto nessun valore legale o religioso. Di fronte a queste prove, Meghan ed Harry hanno fatto un passo indietro. Con la sua dichiarazione, Meghan avrebbe rivelato una mezza verità, oltre che scatenare la delusione dei sudditi inglesi che si sono sentiti presi in giro.

Meghan Markle ed Harry, arrivano le dimissioni del direttore esecutivo di Archwell

Giorni di tensione in casa di Meghan Markle ed Harry. Dopo il passo indietro fatto riguardo la dichiarazione delle nozze segrete, smentite dal certificato ufficiale pubblicato dai funzionari pubblici, un’altra bufera si abbatte su Harry e Meghan.

Infatti, pare che il direttore esecutivo di Archewell, Catherine St-Laurent, a un anno dall’assunzione del ruolo, nell’aprile del 2020, abbia rilasciato le sue dimissioni. Per alcuni questo gesto ha rappresentato una doccia fredda per Harry e Meghan. I loro legali, però, sostengono il contrario.

Infatti, la donna avrebbe avuto un contratto a tempo determinato con scadenza. Molti hanno visto queste dimissioni come la conferma delle accuse rivolte a Meghan. Infatti, in molti la considerano come una donna despota che tratta senza rispetto il personale. Tuttavia, però, si tratta solamente di voci che non hanno trovato, almeno per il momento, alcuna conferma.